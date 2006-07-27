Широка коаліція можлива лише без комуністів

Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ ще раз наголошує на тому, що широка коаліція можлива лише без Компартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам після завершення першого дня роботи круглого столу за участю Президента України, лідерів політичних сил та представників громадськості.

«Я думаю, що вони повинні бути за межами коаліції», - сказав він.

Прем’єр підкреслив, що зробив такий висновок за результатами засідання круглого столу, зокрема, за результатами виступів лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА щодо позиції Компартії стосовно пункту про виконання плану дій щодо членства України в НАТО.