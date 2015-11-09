Президент сподівається, що ВР на поточній сесії ухвалить зміни до Конституції в частині судової реформи

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада на поточній сесії в першому читанні ухвалить зміни до Конституції щодо проведення судової реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав, відкриваючи обговорення питання про конституційні зміни щодо судової реформи на 14-му засіданні Національної ради реформ.

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За словами президента, країна не може далі чекати на судову реформу.

«Сьогодні – фінальна дискусія. За її підсумками, враховуючи підсумки обговорення, я найближчим часом, на цьому тижні, збираюся внести узгоджений проект до Верховної Ради», – повідомив глава держави.

Президент процитував статтю 6 «Справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного терміну незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

«Це наш дороговказ. Саме такий справедливий суд ми маємо збудувати в результаті судової реформи», – наголосив Порошенко.

Глава держави висловив сподівання, що сьогодні консенсус буде знайдено, і Верховна Рада ухвалить ці зміни в першому читанні на поточній сесії із тим, щоб на наступній сесії прийняти їх остаточно.

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Президент підкреслив, що судова реформа – найбільш очікувана у суспільстві.

«Вона – гарантія приходу до країни інвестицій, гарантія ефективної боротьби із корупцією, щоби ті, хто пійманий на корупції, були не лише затримані, але й засуджені. По великому рахунку, судова реформа – це гарантія справедливості. Сьогодні ми маємо забезпечити її. Ми вже зрозуміли ціну свободи, і зараз починаємо розуміти ціну справедливості», – заявив президент.