Депутати не змогли розглянути питання щодо звільнення суддів, Гройсман закрив засідання
Коли в сесійній залі розпочалося голосування по першій кандидатурі судді, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок, то не було необхідних 226 голосів для ухвалення рішення.
Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, водночас ВР не змогла розглянути питання щодо звільнення суддів.
Зокрема, Вищою радою юстиції пропонувалося звільнити з посад 247 суддів. В той же час голова Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич повідомив, що за останньою інформацією ВРЮ, із цього переліку 23 суддів необхідно вилучити, оскільки, за попередньою інформацією, вони здійснюють так зване «правосуддя» у так званій «ЛНР». За його словами, такі судді мають бути звільнені за порушення присяги.
Читайте такожЛуценко: Краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки у центрі Києва
Князевич сказав, що 4 суддів із загального переліку мають бути звільнені не списком, а рішення ухвалюватися по кожному окремо, оскільки щодо них набрав законної сили обвинувальний вирок суду.
Коли в сесійній залі розпочалося голосування по першій кандидатурі судді, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок, то не було необхідних 226 голосів для ухвалення рішення.
У зв'язку з цим голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення суддів переноситься на наступне засідання ВР.