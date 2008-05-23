Тимошенко полетіла до Мінська

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Мінська (Республіка Білорусь) для участі в черговому засіданні Ради глав урядів країн - учасниць Співдружності незалежних держав (СНД).

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту прем`єр-міністра супроводжують віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН.

Планується, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе двосторонні зустрічі з прем`єр-міністром Білорусі Сергієм СІДОРСЬКИМ і прем`єр-міністром Азербайджанської Республіки Артуром РАСІ-ЗАДЕ (УНІАН: раніше планувалася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ).

Також прем`єр-міністр України візьме участь у зустрічі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА з главами урядів країн - учасниць СНД.

Україна зараз головує в Раді глав урядів СНД. Після України функції голови перейдуть до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Ради глав урядів СНД, яке планується провести в будівлі Національної бібліотеки Білорусі, планують розглянути 21 питання.

Одним з найважливіших стане питання про перебіг виконання доручень Ради глав держав СНД від 5 жовтня 2007 року та Ради глав урядів СНД від 22 листопада 2007 року з розроблення проекту Стратегії економічного розвитку СНД, пропозицій у сфері узгодженої транспортної політики та підготовки комплексу спільних заходів для підвищення продовольчої безпеки країн-учасниць СНД.