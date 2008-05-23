Путін продовжує дивувати

Володимир Путін вирішив зрадити традиціям і першим з російських прем`єрів відмовитися від власного секретаріату, пише Газета.ру. Указ про ліквідацію відповідного інституту апаратної влади у четвер увечері був розміщений на офіційному сайті Білого дому. Секретаріати збереглися тільки у заступників голови і у керівника апарату уряду.

З цього дня функції секретаріату виконуватиме віце-прем`єр і глава апарату уряду Сергій Собянін

Він займатиметься забезпеченням роботи прем`єр-міністра: «складатиме графік прем`єра, забезпечуватиме надання йому проектів рішень і доручень, організовуватиме роботу з підготовки нарад, надаватиме необхідні прем`єрові РФ аналітичні і довідкові матеріали», буде займатися його листуванням. При цьому права заміщати главу виконавчої влади Росії Собянін не одержав. Тимчасово заміщати Путіна, згідно з іншим розпорядженням прем`єра, буде перший віце-прем`єр Ігор Шувалов.