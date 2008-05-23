Фракції Литвина і ПР хочуть почути від Нацбанку, що робиться з доларом

Фракції Партії регіонів і Блоку Литвина наполягають на заслуховуванні у парламенті інформації Національного банку України щодо курсу гривні до долара.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів) наголосив на необхідності заслуховування сьогодні інформації керівника НБУ та уряду щодо ситуації навколо курсу долара. Він зазначив, що фракція Партії регіонів наполягає на цьому.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що Верховна Рада України має знати позицію уряду України з даного питання: чи підтримує він дії НБУ.

Лідер фракції блоку свого імені Володимир ЛИТВИН підтримав пропозицію фракції Партії регіонів. За словами В.ЛИТВИНА, немало людей в Україні постраждали від цього, оскільки мають заощадження в іноземній валюті.

О.ЄФРЕМОВ також повідомив, що фракція Партії регіонів виступає за необхідність розгляду спочатку питання про заборону приватизації до прийняття Державної програми приватизації, потім – ухвалення цієї програми, далі - розгляд питання про дострокове припинення повноважень ряду народних депутатів, які працюють у виконавчих структурах влади.

За його словами, після цього фракція Партії регіонів не бачить ніяких перешкод для розгляду кадрових питань.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК на початку пленарного засідання сказав, що під час засідання лідерів фракцій ВР не було досягнуто домовленості про порядок денний на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Рада Нацбанку прийняла рішення повернути офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення Правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.