Пинзеник впевнений, що країна впорається з інфляцією

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК упевнений, що країна здатна впоратися з проблемою інфляції.

Як передає кореспондент, про це він заявив, виступаючи сьогодні з трибуни Верховної Ради.

«Нас турбує проблема інфляції, проте хочу наголосити, що зараз, у травні, ми чекаємо серйозні тенденції з уповільнення інфляції. Ми це бачили й за першою декадою, і особливо відчутними вони стали в другій декаді», - сказав міністр.

В.ПИНЗЕНИК додав, що це питання має бути «предметом дискусій фахівців», і не слід провокувати «інфляційні очікування».

Як повідомляв УНІАН, В.ПИНЗЕНИК 21 травня зазначив, що інфляція в другій декаді травня приблизно учетверо нижча, ніж у першій декаді.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

Держбюджет-2008 розраховано з урахуванням, зокрема, інфляції - 9,6%.

У квітні 2008 р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%.