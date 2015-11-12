Тема дня 12 листопада: Як проходить дерегуляція економіки України (відео)

Гість: Олександр Сухомлин, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, експерт Економічного дискусійного клубу.

Підтеми: 1. План з дерегуляції 2. Рада як стримуючий фактор 3. Залежність від інших реформ 4. Думка бізнесу

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