Тема дня 12 листопада: Як проходить дерегуляція економіки України (відео)

19:05, 12 листопада 2015
Політика
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Гість: Олександр Сухомлин, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, експерт Економічного дискусійного клубу.

Замминистра экономического развития и торговли о том, как проходит дерегуляция экономики Украины / epizod.com.ua

Підтеми:

1. План з дерегуляції

2. Рада як стримуючий фактор

3. Залежність від інших реформ

4. Думка бізнесу

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