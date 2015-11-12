Тема дня 12 листопада: Як проходить дерегуляція економіки України (відео)
19:05, 12 листопада 2015Політика
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Гість: Олександр Сухомлин, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, експерт Економічного дискусійного клубу.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі про те, як проходить дерегуляція економіки України / epizod.com.ua
Підтеми:
1. План з дерегуляції
2. Рада як стримуючий фактор
3. Залежність від інших реформ
4. Думка бізнесу
Тема дня 12 листопада: Як проходить дерегуляція економіки України
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