У Єдиному Центрі кажуть, що до них перебігає багато бютівців

До політичної партії “Єдиний Центр” переходять у регіонах багато представників БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це заявив народний депутат, лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ, коментуючи слова народного депутата від БЮТ Миколи ТОМЕНКА про застосування адміністративного ресурсу під час створення нової політичної сили.

«Серед активістів зі створення “Єдиного Центру” в областях є багато представників БЮТ. А це дратує останніх і спонукає таких професійних провокаторів як Микола ТОМЕНКО до відвертої неправди», – сказав І.КРІЛЬ.

Він заявив, що процес будівництва “Єдиного Центру” буде завершено у червні. У кожній області пройдуть конференції, на яких будуть обрані керівники регіональних організацій партії.

«Занадто часто представники команди Юлії ТИМОШЕНКО струшують повітря викривальними заявами, які згодом лопаються, як мильні бульбашки. Так буде і цього разу», – заявив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня один з лідерів БЮТ М.ТОМЕНКО заявив, що на Закарпатті розгорнуто кампанію зі звільнення з посад державних службовців, які не підтримують партію “Єдиний центр”.

Оцінюючи суспільно-політичну ситуацію в країні та у Закарпатті зокрема, М.ТОМЕНКО зазначив, що його кількаденне перебування в цій області підтвердило факти того, що тут має місце тиск на представників політичних партій, що є в опозиції до коаліції «Нашої України» та Партії регіонів в області. М.ТОМЕНКО навів приклади, коли керівника Іршавського районного відділу освіти було звільнено з роботи за партійною ознакою (членство в БЮТ), а також звернув увагу на тиск, що здійснюється на бютівців - керівників комунальних підприємств чи державних службовців.

«Взагалі складається враження, що у Закарпатті проводиться експеримент з примусового вступу до «єдиної правильної» партії «Єдиний центр», - заявив М.ТОМЕНКО. Він припустив, що ближчим часом будуть звільняти з роботи не лише представників БЮТ, а й «Нашої України», “оскільки вона теж не є «правильною» партією для Закарпаття”. Він вважає за потрібне “поінформувати Віктора ЮЩЕНКА про те, що діяльність активістів «Єдиного центру» не підтримує Президента України, а навпаки, створює йому негативний імідж у регіоні”.