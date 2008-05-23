Заступник Балоги далі судитиметься з БЮТ

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК подає апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, який сьогодні задовольнив позов БЮТ до неї від 21 травня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня М.СТАВНІЙЧУК на брифінгу закликала БЮТ відмовитися від поширення неправдивої інформації про спроби фальсифікацій виборів мера Києва.

Зокрема, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що 18 травня було зафіксовано поширення листівок компрометуючого характеру, у яких йшлося про начебто відмову кандидата у мери Києва Віталія КЛИЧКА балотуватися на цю посаду на користь кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово під час зустрічей з виборцями говорила про ймовірність фальсифікації результатів майбутніх виборів мера Києва.

Також заступник глави Секретаріату Президента закликала БЮТ відмовитися від тиску на виборців напередодні виборів у столиці.

Після цього БЮТ звернувся до суду з позовом до М.СТАВНІЙЧУК "у зв’язку з абсурдними і абсолютно безпідставними звинуваченнями на адресу Блоку".