Тимошенко про газ, Путіна, посередників і стратегічну угоду...

За кілька тижнів Україна і Росія почнуть переговори щодо стратегічної газової угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНОМ. Вона зазначила, що такої домовленості було досягнуто під час цієї зустрічі.

Вона також сказала, що якщо вдасться підписати цю угоду на довгострокову перспективу – «на 5, а краще на 10 років, то це буде великою перемогою». «Це дасть стабільність не лише нашим двом країнам, а цілому регіону, зокрема й Європейському Союзу. Ми знайшли взаєморозуміння щодо системи побудови співпраці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Лідер Росії Володимир Володимирович ПУТІН високо оцінив нашу спільну роботу з врегулювання газової кризи, те, що ми позбулися посередників і повністю розрахувалися за всіма боргами колишнього уряду і на сьогоднішній день співпраця у сфері постачання газу конструктивна», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.