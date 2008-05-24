Севастопольський референдум - «не більше, ніж фарс»?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН ставиться до проведення в Севастополі опитування громадської думки відносно «довіри-недовіри» до керівництва виконавчої влади міста «як до театру абсурду».

Як повідомляє онлайн-газета «Новий Севастополь», про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі. «До цього я ставлюся спокійно і по-філософськи, глибоко переконаний, що до цього так само ставляться і севастопольці», - сказав мер.

Він висловив думку, що ситуація «доходить до абсурду». «Списки не були перевірені. Ходять по будинках. А вчора Партія регіонів звернулася до мене з листом, що встановлюють в сімдесяти двох місцях міста намети з 24 по 26 травня і просять, щоб ми їх не чіпали. Вказують адреси, де встановлюватимуть намети, в яких вони будуть проводити опитування людей», - пояснив С.КУНІЦИН.

Голова міської адміністрації додав: «А є взагалі блюзнірські речі, коли до будинку померлого півтора роки тому почесного громадянина міста Віктора Заічко (колишній народний депутат України - УНІАН), приносять запрошення з проханням взяти участь в референдумі».

«Більше того, погрожували директорам шкіл, керівникам комунальних підприємств, у тому числі і фізичною розправою», - стверджує мер Севастополя.

Відповідаючи на запитання, хто фінансує опитування, С.КУНІЦИН сказав: «Я хочу сказати, що міськадміністрація ні копійки не виділяла на референдум, тим більше є рішення судів. Я підписав доручення фінуправлінню про заборону фінансування референдуму або опитувань. Абсолютно очевидно, що вони фінансуються з бюджету якоїсь партії, або місцевих комерсантів».

На думку С.КУНІЦИНА, «з боку міськради це спроба висловлення недовір`я українській владі в Севастополі, який є розмінною монетою в певних політичних іграх і колах не лише в Україні, але й за її межами».

С.КУНІЦИН переконаний, що «боротьба не йде по лінії КУНИЦИН-САРАТОВ, вона набагато вища. САРАТОВ – пішак». «При всій моїй пошані до нього, він (Валерій САРАТОВ – голова Севастопольської міськради – УНІАН) просто дуже юний в політиці, і не сам по собі він це все робить… Гра йде по-крупному», - сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Севастопольської міськради затвердила Порядок проведення місцевого консультативного референдуму про недовіру міській адміністрації Севастополя, а також уточнила межі виборчих дільниць, вирішила деякі інші питання, пов`язані з проведенням референдуму. Від голосування з питань організації і проведення референдуму утрималася третина депутатського корпусу.