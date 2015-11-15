Всі виборчі дільниці відкриті і працюють у штатному режимі - ЦВК

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Центральної виборчої комісії України.

Інформацію про роботу всіх виборчих дільниць ЦВК отримує згідно з відповідною постановою від 22 жовтня 2015 року № 493.

«Наразі всі органи ведення Державного реєстру виборців в регіонах України вчасно подали до Центральної виборчої комісії відомості про відкриття зазначених виборчих дільниць та початок голосування на них. Надзвичайних подій, що перешкоджають проведенню голосування на виборчих дільницях, не зафіксовано», - наголосили в ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні обирають у другому турі міських голів у 29 містах.

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В Україні вперше за час незалежності вибори мерів міст із чисельністю виборців понад 90 тисяч осіб проводяться у два тури.

Офіційні результати другого туру виборів мають встановити не пізніше 20 листопада.

Законом не передбачено поріг явки на місцевих виборах, тому вони будуть визнані такими, що відбулися, незалежно від того, скільки виборців візьмуть участь у голосуванні.