В Україні стартував другий тур місцевих виборів

Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, зокрема, відбудеться другий тур виборів міського голови у Києві та ще 28 містах України (18 обласних центрах і 10 містах обласного значення).

Так, сьогодні обирають міських голів: Вінниці, Луцька, Дніпропетровська, а також Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Нікополя і Павлограда Дніпропетровської області, Краматорська Донецької області, Житомира, Ужгорода, Запоріжжя, а також Бердянська і Мелітополя Запорізької області, Івано-Франківська, Білої Церкви Київської області, Кіровограда, Сєвєродонецька Луганської області, Львова, Миколаєва, Полтави і Кременчука Полтавської області, Рівного, Сум, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова.

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У другий тур виборів міських голів вийшли: 13 самовисуванців, 12 кандидатів партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», по 5 - партій Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» і "Опозиційний блок", 4 - політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" має 3 кандидати, партія "Наш край" - 2, а також по одному висуванцю -партія "Відродження", Партія вільних демократів, партія "Совість України", партія "Всеукраїнське об’єднання "Громадський контроль", партії "Поруч", Партії рішучих громадян, партія "Вінницька європейська стратегія", партія "Воля народу" і партія "Рідне місто".

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Довідка УНІАН. Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбулися 25 жовтня 2015 року.

Обраним на виборах сільських, селищних, міських голів вважається той кандидат, який набрав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Водночас, у містах, кількість виборців у яких перевищує 90 тис., кандидат для перемоги має набрати понад 50% голосів виборців. Якщо жоден із претендентів не набирає такої кількості голосів при першому голосуванні, то призначається другий тур виборів, у якому беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

За даними ЦВК, загалом в Україні, за винятком окупованих територій, налічується 35 міст із кількістю виборців понад 90 тис.