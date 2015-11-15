Суд звільнив Мосійчука з-під варти - везуть на операцію

Про це повідомляє прес-служба депутата.

На фото видно, що Мосійчука вивезли із зали суду на каталці, бо під час засідання йому стало погано.

Колеги Мосійчука на чолі з Олегом Ляшком вивезли його на каталці, після чого мають намір доправити до інституту ім.Шалімова, де він буде прооперований.