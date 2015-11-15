Суд звільнив Мосійчука з-під варти - везуть на операцію
19:40, 15 листопада 2015Політика
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Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти народного депутата Ігора Мосійчука, який підозрюється в отриманні хабара.
В судовому засіданні оголошено чергову перерву
Про це повідомляє прес-служба депутата.
На фото видно, що Мосійчука вивезли із зали суду на каталці, бо під час засідання йому стало погано.
Колеги Мосійчука на чолі з Олегом Ляшком вивезли його на каталці, після чого мають намір доправити до інституту ім.Шалімова, де він буде прооперований.
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