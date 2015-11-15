У Павлограді на виборах міського голови 55,5% отримав Вершина, 44,5% Тєрєхов – дані екзит-полу КМІС

Такими є дані незалежного екзит-полу ТСН, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення телеканалу «1+1».

Вибірка екзит-полу складається з виборців, які проголосували на виборчих дільницях на території відповідного міста та є репрезентативною для кожного окремо узятого міста в цілому. Застосовувалася методика «таємного голосування». Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

У Павлограді було опитано 2724 респондентів на 40 виборчих дільницях.

Водночас другий тур виборів відбувся за дуже низької явки виборців на дільниці.

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що спостерігається наднизька явка виборців на дільниці під час повторного голосування на місцевих виборах. За його словами, цілком імовірно, що явка становитиме близько 30%. “І тоді, на мій погляд, виникне питання щодо доцільності збереження мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст”, - сказав голова ЦВК.