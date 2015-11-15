На виборах мера Дніпропетровська за Філатова проголосували 55,8% виборців, за Вілкула 41,5 % - exit-poll СОЦИС

На виборах мера Дніпропетровська за Бориса Філатова проголосували 55,8 % виборців, за Олександра Вілкула 41,5 %.

Як передає кореспондент УНІАН, такими виявилися оприлюднені дані exit-poll центру соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС". Філатов балотувався на посаду міського голови Дніпропетровська від політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП», Вілкул - від партії «Опозиційний блок». Як зазначають соціологи, всього опитано 4055 виборців.

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