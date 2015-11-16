Андріїв стає мером Ужгорода, удвічі випередивши Ратушняка - паралельний підрахунок

Водночас, як зазначає Mukachevo.net, Сергій Ратушняк набрав близько 11 000 голосів, що склало майже 31%.

Ще близько 3 600 бюлетенів виявилися зіпсованими, а це понад 10% від загальної кількості виданих, тобто дуже високий показник.

Загальна підсумкова явка склала понад 35 000 виборців, що становить близько 38%.

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Як уточнили в громадські мережі ОПОРА, згідно з даними підсумкового протоколу Ужгородської міської виборчої комісії, Богдан Андріїв (партія Відродження) отримав 20 665 голосів виборців. За його конкурента — кандидата-самовисуванця Сергія Ратушняка проголосували 10 932 виборці.

Також в організації уточнили, що точна кількість зіпсованих бюлетенів склала 3 734, а явка 35 124.

Щодо порушень у рамках другого туру, то до міліції було за попередньою інформацією лише 6 звернень. Водночас, день голосування був переповнений фейковими повідомленнями про арешти, масовий підкуп, екзит-поли та замінування. Нічого з цього офіційно не підтвердили ні у поліції, ні в експертному середовищі (офіційні спостерігачі).