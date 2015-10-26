В Ужгороді у другий тур на виборах міського голови проходять Андріїв та Ратушняк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова закарпатського обласного відділення Комітету виборців України Дмитро Тужанський.

За його словами, за попередніми даними Комітету виборців України, секретар Ужгородської міської ради Андріїв поки що набирає найбільшу кількість голосів - в межах 19-21%.

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Друге місце наразі посідає екс-мер Ужгорода Ратушняк, за попередніми даними, за нього проголосували 13% виборців.

Далі, за даними Тужанського, з приблизно рівною кількістю набраних голосів, йдуть три кандидати: Михайло Качур («БПП «Солідарність»), Володимир Чубірко (самовисуванець) та Михайло Чурило (ПП «Патріот»). «Між ними невелика різниця, в межах відсотка», - уточнив представник КВУ.

Довідка УНІАН. Всього зареєстровано 22 кандидати на посаду Ужгородського міського голови.