Яценюк: Україні потрібні юридичні оцінки ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відзначає необхідність для України тих юридичних оцінок, які надходять з Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це голова ВР заявив під час зустрічі з членами Моніторингового комітету ПАРЄ, які перебувають в Україні з дводенним візитом на запрошення керівника українського парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами спікера, «ми покладаємося на вашу точку зору щодо ситуації в нашій державі. На ваші рекомендації, що надходять на адресу України. Для нас дуже важливо мати подібну незалежну оцінку. Оцінку того, як наша держава просувається далі, на скільки є ефективними наші реформи. Ми цінуємо і дякуємо вам за вашу зацікавленість процесами в Україні і покладаємо на вас великі сподівання».

Керівник українського парламенту охарактеризував членам Моніторингового комітету політичну ситуацію в Україні. Зокрема, А.ЯЦЕНЮК розповів про важливість позачергових виборів восени минулого року для подолання політичної кризи в державі. «Ми мали дочасні вибори, але поки що не досягли політичної стабільності. В той же час на сьогоднішньому етапі чергові дострокові вибори - не єдиний шлях подолання політичної кризи. Заради стабільності українські політики мають згуртуватися. І це наш шлях молодої демократії», - зазначив голова ВР.

За його словами, сьогодні вітчизняним політикам треба допомогти скласти графік задля досягнення політичної стабільності та певних високих стандартів політичної зрілості.

Також А.ЯЦЕНЮК подякував членам Моніторингового комітету ПАРЄ за рекомендації щодо змін у вітчизняному виборчому законодавстві і підкреслив необхідність реформування існуючої виборчої системи в Україні.