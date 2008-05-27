Ющенко отримає звання почесного доктора

Сьогодні, 27 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках державного візиту до Канади перебуватиме у Вінніпегу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у Вінніпегу Глава Української держави проведе зустріч з Прем`єром Манітоби Гері ДОЕРОМ. Після завершення зустрічі у присутності В.ЮЩЕНКА буде підписано Угоду про співробітництво між Дніпропетровською областю та провінцією Манітоба.

Також сьогодні заплановано покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку та пам`ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Окрім того, у Вінніпезькому університеті відбудеться церемонія присвоєння Президенту України звання почесного доктора цього навчального закладу.

Також запланована зустріч Президента з українською громадою м. Вінніпега.