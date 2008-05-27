Блок Черновецького подолав 30%-ний бар`єр

За даними опрацювання протоколів із 883 виборчих дільниць, на виборах до Київської міської ради лідирує Блок Леоніда Черновецького, який набирає 30,06% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

За даними КМТВК, за Блок Юлії Тимошенко проголосували 22,55% виборців, за Блок Віталія Кличка – 10,46%, за Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Києва“ – 5,83%, Партію регіонів – 3,93% та Блок Катеринчука - 3,41%.

Інші партії та блоки набирають менше 3% за даними з 883 дільниць столиці.

Усього на дострокових виборах київської влади працювали 1026 дільниць.