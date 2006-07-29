Сьогодні знову очікується підписання Універсалу національної єдності

Сьогодні на зустрічі у Секретаріаті Президента очікується підписання Універсалу національної єдності.

Як повідомляв УНІАН, учасники “круглого столу” національного примирення не змогли підписати Універсал національної єдності попри те, що його обговорення тривало безперервно 10 годин.

Учасники “круглого столу” зібралися у Секретаріаті Президента на 18.00 28 липня, і почали узгодження тексту документу в закритому режимі.

Близько 22.00 Секретаріат президента залишила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка ще 27 липня заявила про відмову ставити підпис під Універсалом.

Приблизно з цього самого часу переговори тривали у форматі “трійки” за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, спікера Верховної Ради Олександра МОРОЗА та лідера Партії Регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО провів ці 6 годин (з 22.00 до 4.00 – УНІАН) на самоті в залі, де був розташований “круглий стіл”. Переговори ж “трійки” проходили у Рожевому залі.

Близько 24.00 П.СИМОНЕНКО вийшов до журналістів, і повідомив, що до 23.45 було підготовлено вже третій варіант Універсалу, якій практично, за винятком деяких редакційних правок, не відрізнявся від першого варіанту. При цьому лідер КПУ зазначив, що він продовжує не погоджуватися з 9-ма пунктами цього документу і залишає за собою право підписати його із застереженнями щодо деяких пунктів. На запитання, коли можна очікувати завершення переговорів, П.СИМОНЕНКО сказав: “В країні бардак, що ви від мене хочете?”.

О 1.45 з’явилася інформація про завершення переговорів. До журналістів вийшов П.СИМОНЕНКО, якій збирався залишити приміщення Секретаріату і заявив, що, на його переконання, Президент України зайняв позицію однієї політичної сили, і саме тому, переговори відбуваються без участі комуністів.

Однак, після цього по трансляції відео на монітор прес-центру із залу, де розташований “круглий стіл” було видно, як у залі з’явилися представники служби протоколу Президента, які почали знову перевіряти мікрофони, та розкладати папірці і ручки. Під час цього процесу, о 2.00, до журналістів вийшла прес-секретар президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО, яка повідомила, що затримка у переговорах пояснюється проханням Президента підписати документ “сьогодні”.

Вона підтвердила, що переговори у рожевій залі проходили у форматі “трійки”, до якої час від часу приєднувався лідер фракції “Наша Україна” Роман Безсмертний, та деякі інші представники фракцій, однак вона не уточнила, хто саме.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО серед проблемних залишались три питання: питання федералізму, мови та вступу до НАТО.

О 3.50 переговори завершилися. Як повідомила журналістам І.ГЕРАЩЕНКО, текст універсалу вже остаточно узгоджений, однак лідери партії регіонів та Соціалістичної партії попросили час на узгодження його з керівними силами своїх партій.

Таким чином, в переговорах, які повністю проходили в закритому режимі, було оголошено перерву.