Балога не дозволить Черновецькому займатися самодіяльністю - експерт

За результатами київських виборів можна констатувати, що мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ потрапив у залежність від Секретаріату Президента, а лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО може виступати головним опонентом влади.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі директора Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА з приводу дочасних київських виборів.

К.БОНДАРЕНКО зазначає, що виходячи з критеріїв, за якими визначаються поняття “перемога” чи “поразка”, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, отримавши результат в понад 30% і – формально – перше місце на виборах 25 травня, навряд чи зможе повністю задовольнитись перемогою. При цьому головним критерієм перемоги чи поразки політолог називає розширення чи звуження можливостей і ресурсної бази головних гравців.

По-перше, зазначає політолог, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ потрапив у значну залежність від Секретаріату Президента, і його керівник “Віктор БАЛОГА навряд чи допустить у майбутньому, аби Леонід Михайлович повторив таку ж самодіяльність щодо вибору політичних союзників, яку київський мер демонстрував у 2006 році”.

По-друге, вважає К.БОНДАРЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ не вдасться самотужки сформувати більшість, і він буде змушений звертатися по допомогу до фракції Блоку Литвина, “а отже – віддавати Блоку Литвина в обмін на лояльність найбільш “хлібні” місця”. Це, на думку політолога, може викликати невдоволення у багатьох соратників Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, але правила політичної гри такі, що йому “доведеться ділитися з Віктором ПИЛИПИШИНИМ (Блок Литвина – УНІАН), інакше він ризикує втратити все”.

По-третє, переконаний політолог, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ віднині стає частиною єдиного механізму під назвою «виборча машина Віктора ЮЩЕНКА» і перетворюється на частину адміністративного ресурсу перед виборами Президента.

“У ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є два способи стати незалежним мером – це або самому висуватися в Президенти, або йти на союз з Юлією ТИМОШЕНКО. Але ні один, ні другий варіанти (а по суті – це один і той же варіант) для мера неприйнятні. Тому можна сказати, що внаслідок виборів у мера суттєво звузилося поле для маневру і суттєво зменшилася ресурсна база”, - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У той же час, підкреслив політолог, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, набравши нібито меншу кількість голосів, ніж на це сподівалися деякі експерти, отримала і значні дивіденди. “Її представництво у Київраді збільшилося, і тепер вона при грамотній грі може претендувати на те, щоб її людина стала секретарем Київради”, - вважає він.

Більше того, зазначає К.БОНДАРЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО так само може звернутися з пропозиціями до Блоку Литвина і за певних умов сформувати більшість з людьми В.ПИЛИПИШИНА.

“ТИМОШЕНКО, яка не мала у своєму оточенні людей, здатних впливати радикальним чином на ситуацію в Києві, тепер отримала серйозного гравця з авторитетом в середовищі киян – Олександра ТУРЧИНОВА. Досі жоден “бютівець” не міг похвалитися особистим рейтингом в 20% серед київської громади”, - зауважує К.БОНДАРЕНКО.

Також політолог переконаний, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО довела Президентові Вікторові ЮЩЕНКУ і загалу те, що саме вона є центром тяжіння для тих сил, які уособлюють Майдан.

“Результат НУ-НС – це розрив пуповини між ЮЩЕНКОМ і тією силою, що привела його до влади у 2004 році”, - зазначає політолог, додаючи, що Ю.ТИМОШЕНКО вдалося уникнути “другого Сталінграду” і виявити нові мобілізаційні ресурси для свого блоку. “Нарешті, вона отримала можливість виступати віднині головним опонентом влади у Києві і в Україні. Націонал-демократичний, постпомаранчевий табір ніби отримав сигнал: “Нема чого сподіватися на єдність демократичних сил, на відновлення союзу ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО, треба діяти, роблячи конкретну ставку на конкретну політичну силу”, - вважає К.БОНДАРЕНКО.

При цьому він зауважує, що в умовах, коли Партія регіонів і її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ “відійшли у тінь”, головний негатив перебрав на себе В.ЮЩЕНКО, а київські вибори лише підсилили цей ефект.

“Будь-яка перемога і поразка в даній ситуації є суто умовною”, - констатує політолог.