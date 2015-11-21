Національне антикорупційне бюро розпочне роботу 1 грудня - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

Глава держави нагадав, що з 1 грудня розпочинає роботу новий незалежний орган – Національне антикорупційне бюро. Його директор і детективи були набрані на конкурсній основі.

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Також, за словами президента, завершуються ще кілька конкурсів: з відбору спеціального антикорупційного прокурора, з формування Національного агентства із запобігання корупції та пошуку 700 нових працівників місцевих прокуратур замість 4 тисяч звільнених.

Крім того, Порошенко зауважив, що невдовзі передасть до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині судової реформи, якою передбачено очищення судової системи шляхом персонального оцінювання кожного судді, про контроль над видатками та доходами суддів, про скасування недоторканності.