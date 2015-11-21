Національне антикорупційне бюро розпочне роботу 1 грудня - Порошенко

15:22, 21 листопада 2015
Політика
57 0

Національне антикорупційне бюро розпочне роботу 1 грудня.

Петро Порошенко / УНІАН

Про це президент України Петро Порошенко заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

Глава держави нагадав, що з 1 грудня розпочинає роботу новий незалежний орган – Національне антикорупційне бюро. Його директор і детективи були набрані на конкурсній основі.

Читайте такожПрезидент прокоментував розслідування злочинів проти Євромайдану

Також, за словами президента, завершуються ще кілька конкурсів: з відбору спеціального антикорупційного прокурора, з формування Національного агентства із запобігання корупції та пошуку 700 нових працівників місцевих прокуратур замість 4 тисяч звільнених.

Крім того, Порошенко зауважив, що невдовзі передасть до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині судової реформи, якою передбачено очищення судової системи шляхом персонального оцінювання кожного судді, про контроль над видатками та доходами суддів, про скасування недоторканності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter