Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС

14:07, 21 листопада 2015
Політика
1422 0

Президент заявив, що наразі Україна очікує рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму.

Президент підписав так звані

Президент України Петро Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

Читайте такожКлімкін пообіцяв Україні безвізовий режим з ЄС вже через рік

«Щойно, ще чорнила не висохли, я підписав пакет так званих безвізових законів. Ми виконали ключові умови, і очікуємо рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму для українців», - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter