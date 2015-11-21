Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС
14:07, 21 листопада 2015Політика
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Президент заявив, що наразі Україна очікує рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму.
Президент підписав так звані "безвізові" закони / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС.
Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.
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«Щойно, ще чорнила не висохли, я підписав пакет так званих безвізових законів. Ми виконали ключові умови, і очікуємо рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму для українців», - сказав він.
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