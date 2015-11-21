Президент України Петро Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

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«Щойно, ще чорнила не висохли, я підписав пакет так званих безвізових законів. Ми виконали ключові умови, і очікуємо рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму для українців», - сказав він.