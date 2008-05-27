Українці підписали вирок коаліції? (соцопитування)

46,4% українців вважають, що демократичної коаліції фактично вже не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія», які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Водночас 35,3% опитаних вважають, що, не зважаючи на конфлікти з окремих питань, учасники коаліції взаємодіють з ключових законопроектів, а на думку 4,5% респондентів, учасники коаліції спільно напрацьовують законопроекти і узгоджено голосують за них у Верховній Раді.

На запитання, хто винен у неефективній роботі парламентської коаліції, 24,8% опитаних назвали Президента України Віктора ЮЩЕНКА, 22,3% – прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, 44% вважають, що всі учасники коаліції рівною мірою винні у її неефективності.

На запитання як довго ще проіснує коаліція у складі БЮТ і НУ-НС 52,1% опитаних припустили, що коаліція розпадеться через кілька місяців, а 26,9% респондентів вважають, що вона існуватиме ще тривалий час, щонайменше – до кінця року.

Опитування проводилося з 7 по 14 травня, всього було опитано 2016 респондентів, похибка дослідження не перевищує 2,2%.