Черновецькому у БЮТ "фюрерського типу" нема з ким порадитися

Чинний мер столиці, кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що єдина політична сила, з якою його команда не зможе співпрацювати в Київраді, - це БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Єдина партія, з якою ми не зможемо співпрацювати, – БЮТ, оскільки це партія фюрерського типу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він додав: «Там немає жодної думки, окрім думки самої лідерки. Я так працювати не можу. Бігати до неї туди в кабінет щоразу й питати, як вирішувати питання… А йдеться не про те, щоб питати дозволу. Мені потрібно порадитися, а порадитися немає з ким у фракції, тому що сюди прийдуть люди, які телефоном отримуватимуть вказівки, як мені влаштувати чергову гидоту».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що з рештою політичних сил готовий налагодити співпрацю.