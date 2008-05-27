Ряду вулиць Сімферополя повернули історичні назви

Влада Сімферополя ухвалили рішення про повернення історичних назв ряду вулиць міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-центру Сімферопольської міськради, вулиці Роза Люксембург вирішено повернути назву вул. Олександра Невського, вулиці Карла Лібкнехта – вул. Долгоруковська, вулиці Жовтнева - вул. Петропавловська.

З 1 липня 2008 року по 1 січня 2011 року встановлено перехідний період – в цей час вживатиметься подвійна назва вулиць. «Встановлено перехідний період з 1 липня 2008 року по 1 січня 2011 року для переоформлення і реєстрації документів фізичних і юридичних осіб», - повідомили в міськраді.

Крім того, міськрада вирішила найменувати площу перед храмом Святителів Петра і Павла - Петропавловською.

Рішення міськрада ухвалила після розгляду звернення митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ, Російської громади Криму і громадян, а також з урахуванням рекомендації комісії з найменування і перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Сімферополя.