Касько здивований, що колишній підзахисний Луценко може відстоювати його звільнення з ГПУ

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Касько зазначив, що у 2007 році він був адвокатом Луценка у кримінальній справі щодо зловживання службовим становищем при поводженні з нагородною зброєю.

"Завдяки сформованій мною правовій позиції та якісному відстоюванні її в суді Подільський районний суд м. Києва 26 березня 2007 року скасував постанову про порушення кримінальної справи щодо Юрія Луценка за фактом зловживання службовим становищем при поводженні з нагородною зброєю", - заявив Касько

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Він також наголосив на тому, що після цього він відстояв інтереси Луценка і в Апеляційному суді м. Києва. "Справа проти Юрія Луценка тоді розвалилася. Саме за це мене переслідували у подальшому очільники ГПУ Ренат Кузьмін та Віктор Пшонка. Я допоміг на той час йому та його сім`ї і ніколи не нагадував йому про це", - заявив Касько.

Наразі, за словами заступника генпрокурора, його особисто "вкрай дивує той факт, що Луценко відстоює його звільнення з посади".

"Якщо дійсно так відбувається - мені дуже прикро це чути, і я сподіваюсь, хто би не сформував таку позицію пана Луценка - він все таки зрозуміє, що його ввели в оману і використовують. Якщо в нього особисто є претензії до мене - я готовий їх вислухати і відповісти на них", - заявив Касько.