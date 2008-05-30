Тимошенко соромно, що кияни обрали мером Черновецького

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що їй соромно за те, що кияни обрали мером столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це глава уряду заявила в прямому ефірі на телеканалі «Україна».

“Мені соромно, що саме такий мер став у столиці нашої країни”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр вважає, що за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосувала невелика частина виборців. “За двох мільйонів двохсот тисяч виборців у Києві за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 350 тисяч. Це невелика кількість людей, але, з іншого боку, у киян було право вибору. Ми довели до них всю інформацію”, - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що її команда зробила все можливе для того, щоб змінити мера столиці. “Наша команда зробила все можливе. Ми запропонували просто краще, і ТУРЧИНОВ був єдиною кандидатурою від демократичних сил”, - наголосила лідер БЮТ.

За її словами, БЮТ надав правоохоронним органам факти підкупу виборців в день голосування, але за цими фактами не було порушено жодної кримінальної справи. “Ми всі прекрасно знаємо - всі силові структури сьогодні стоять на боці мафії. І мова йде про те, що підкуп, який був, і коли роздавали талончики, а потім ці талончики міняли на гроші, і практично за нашої допомоги силові структури мали можливість брати цих людей і з’ясовувати, чому вони роздають гроші, жодної кримінальної справи не було порушено”, - зазначила прем’єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає невипадковим, що “за день до виборів практично обрушили гривню і всі телеканали звинуватили в цьому уряд, в той час, коли уряду законодавством заборонено втручатися в діяльність Національного банку”.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО не стала прогнозувати можливий формат більшості у Київраді. “Зараз ми будемо працювати в Київраді на благо Києва, будемо голосувати за всі рішення, які йдуть на благо Києва, і не будемо голосувати за ті рішення, що руйнують ресурси і можливості киян і нашої столиці”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.