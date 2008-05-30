Тимошенко учора півдня провела в прокуратурі
08:08, 30 травня 2008Політика
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Через Луценка?
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у четвер півдня провела в прокуратурі.
Про це глава уряду заявила у четвер увечері в прямому ефірі на телеканалі «Україна».
«Політичні репресії продовжуються, і я сьогодні півдня провела в Генпрокуратурі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
У той же час прем`єр не пояснила, у зв`язку з чим вона була в ГПУ, але нагадала про кримінальну справу, порушену Генпрокуратурою відносно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.
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