Тимошенко знайшла для Зінченка роботу в Кабміні

Кабінет Міністрів України призначив Олександра ЗІНЧЕНКА керівником групи наукових консультантів і референтів прем`єр-міністра.

Відповідне розпорядження уряду від 28 травня № 743-р, оприлюднене на сайті Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, О.ЗІНЧЕНКО був включений до першої п`ятірки списку БЮТ на позачергових виборах до Київради 25 травня 2008 року.

З жовтня 2006 по квітень 2008 року він був радником Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

З січня 2005 року він обіймав посаду Державного секретаря України, 3 вересня 2005 подав у відставку з цієї посади. Того ж дня його відставка була прийнята Президентом В.ЮЩЕНКОМ.

Перед своєю відставкою О.ЗІНЧЕНКО звинуватив оточення Президента, зокрема, тодішніх секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента України Олександра ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА в корупційних діях.