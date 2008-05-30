Наша Україна скликає політраду
14:40, 30 травня 2008Політика
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“Є багато питань, які необхідно обговорити”
Сьогодні планується проведення засідання Політради партії “Народний Союз Наша Україна”, повідомив агентству УНІАН народний депутат України, член політради партії Едуард ЗЕЙНАЛОВ.
За його словами, таке засідання доцільно було б провести, оскільки воно уже не проводилось більше трьох місяців.
Як сказав депутат, “є багато питань, які необхідно обговорити”.
Е.ЗЕЙНАЛОВ вважає, що на політраді партії має бути обговорено питання щодо результатів виборів у Києві, а також ситуацію у коаліції.
За його словами, на даний час йому невідомий час проведення політради. За деякою інформацією, засідання розпочнеться о 17-й годині.
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