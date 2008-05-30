РНБО зобов’язала Тимошенко виконувати укази Ющенка

Рада національної безпеки і оборони України зобов’язала уряд виконувати укази Президента, у яких ідеться про ефективні антиінфляційні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, коментуючи підсумки засідання ради.

Вона зазначила, що у РНБО й уряду є спільне завдання - не допустити розчарування у суспільства щодо здатності захистити громадян від криз.

«Уряд, який зараз все більше і більше занурюється у політичну боротьбу за електоральні рейтинги та політичні переваги, не враховує у формуванні політики внутрішнього ринку кризу глобальної економіки, яка вже безпосередньо гальмує розвиток господарства України», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, РНБО проаналізувала дії уряду протягом останніх тижнів і констатувала неефективність політики уряду в забезпеченні національних інтересів. Зокрема, це стосується відсутності урядової політики щодо захисту внутрішнього ринку та його адаптації до вимог Світової організації торгівлі тощо.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що уряд досі не заявив, що він бере на себе відповідальність за свій кризовий менеджмент в умовах нарощування темпів інфляції та кризи для національних товаровиробників. Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що це може свідчити про відсутність в уряду чіткої антикризової програми дій.

«На РНБО було також чітко засвідчено про тенденції системної кризи державно-урядового управління економікою і, в першу чергу, державного сектору», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, зауваживши, що прикладом може бути збитковість колись могутньої монополії НАК «Нафтогазу», «Укртелекому» тощо.

«У цьому зв’язку є очевидним, що для уряду є оптимальним прийняття до виконання Послання Президента до парламенту як стратегічного документу для подолання кризи та переходу до стабільного економічного росту», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА, зазначивши, що саме тому РНБО зобов’язало Кабмін забезпечити безумовне виконання указів Президента, виданих на основі рішень РНБО саме як антиінфляційних заходів.