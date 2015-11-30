Ситник: склад Антикорупційної прокуратури має бути сформований якнайскоріше

«Це був тривалий та довгоочікуваний процес. Завдяки плідній роботі конкурсної комісії Україна до 1 грудня отримала голову Антикорупційної прокуратури. Тепер важливо, щоб якнайскоріше з’явилися переможці на інші адміністративні посади Спеціалізованої прокуратури, призначення яких забезпечить ефективну роботу Антикорупційного прокурора», - заявив він.

Ситник нагадав, що детективи НАБУ були готові приступити до роботи з 1 жовтня. Втім, через затягування процесу формування конкурсної комісії з обрання Антикорупційного прокурора вони й досі змушені займатися аналітичною діяльністю.

«Появи Антикорупційного прокурора чекало не лише Бюро. Цього вимагали громадськість та міжнародні партнери. Новопризначений прокурор має продемонструвати високий професіоналізм, чесність та порядність. Адже від результатів нашої спільної роботи залежить успіх України у боротьбі з корупцією, а відтак, і наш шлях до Євросоюзу», - підкреслив директор НАБУ.

Нагадаємо, генеральний прокурор Віктор Шокін 30 листопада призначив головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Також триває конкурс на 11 інших посад.