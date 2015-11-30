Керівником Антикорупційної прокуратури призначено Холодницького
Генеральний прокурор України Віктор Шокін призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Відповідний наказ Шокіна розміщений на сайті ГПУ.
Зокрема, як повідляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, Шокін розглянув рекомендації конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо призначення на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кандидатів Максима Грищука та Назара Холодницького.
"Віктор Шокін вивчив дані щодо тестування на знання законодавчої бази та загальні здібності, переглянув відеозаписи співбесід членів конкурсної комісії з обома претендентами, ознайомився з їх особовими справами та провів особисті співбесіди з кожним із них", - сказано в повідомленні.
"30 листопада 2015 року генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького", - підкреслюється в повідомленні.