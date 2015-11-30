Керівником Антикорупційної прокуратури призначено Холодницького

Відповідний наказ Шокіна розміщений на сайті ГПУ.

Зокрема, як повідляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, Шокін розглянув рекомендації конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо призначення на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кандидатів Максима Грищука та Назара Холодницького.

"Віктор Шокін вивчив дані щодо тестування на знання законодавчої бази та загальні здібності, переглянув відеозаписи співбесід членів конкурсної комісії з обома претендентами, ознайомився з їх особовими справами та провів особисті співбесіди з кожним із них", - сказано в повідомленні.

"30 листопада 2015 року генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького", - підкреслюється в повідомленні.