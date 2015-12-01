Бондар: перемога "Відродження" у Красноармійську – велика відповідальність для всієї партії

Про це заявив голова партії «Відродження» Віктор Бондар, коментуючи попередні результати виборів до міської ради Красноармійська.

«За попередніми підрахунками, «Відродження» отримає у міськраді приблизно 25 депутатських мандатів. Тобто більше 57% виборців віддали перевагу саме нашій політичній силі. Я впевнений, наші кандидати заслужили цю перемогу. Керувати містом, розташованим у прифронтовій зоні непросто, це велика відповідальність, яку у «Відродженні» цілком усвідомлюють», - заявив Віктор Бондар.

Загалом участь у виборах депутатів до міської ради взяли 36 кандидатів від партії «Відродження». Список партії очолив Олексій Требушкін.

«Під час голосування та підрахунку голосів ми не зафіксували ніяких провокацій чи фальсифікацій. Усі члени комісії, хоча вони і були представниками різних партій та кандидатів, працювали злагоджено, непорозумінь не виникало», - розповів про хід голосування один з кандидатів до Красноармійської міської ради від партії «Відродження» Дмитро Артьомов.

Про відсутність порушень на виборах у красноармійську раніше повідомляла громадянська мережа “Опора” та Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ЕNЕМО. За даними “Опори”, явка виборців у Красноармійську склала близько 36,4%.

Нагадаємо, з 25 жовтня на 29 листопада вибори у Красноармійську перенесли через проблеми з бюлетенями.