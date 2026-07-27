'У мене немає часу на переговори': Зеленський прокоментував конфлікт Федорова та Сирського

Він також відповів, чи планує він поновити Федорова на посаді.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та його конфлікт із колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

В інтерв’ю кореспонденту Sky News він підкреслив, що поважає і Федорова, і Сирського, однак важливі військові операції – це "не справа однієї людини", а спільні зусилля, в яких керівну роль беруть на себе спецслужби, розвідувальні підрозділи та солдати на місцях.

"Якщо ви хочете зосередитися на важливих речах під час цієї війни, ви повинні зрозуміти, що на першому місці – воїн, солдат", – сказав він.

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На запитання журналіста про те, чи поновить він Федорова на посаді, Зеленський не відповів прямо, але заявив, що у нього немає часу чи можливостей дозволити розбіжностям на робочому місці вплинути на військову стратегію:

"У мене немає часу на переговори. Послухайте, у мене немає часу вислуховувати одну сторону, потім іншу, бо обидві сторони не готові зустрічатися щодня – вони мають зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде захищене. Мені не потрібно з’ясовувати, хто правий, а хто ні".

Зеленський розповів, що в останні місяці існувала серйозна проблема в роботі та діалозі між начальником штабу армії та Міністерством оборони.

"Є справи, якими нам доводиться керувати, і керувати ними можна лише у співпраці міністерства з армією. Не можна керувати лише з одного боку… Мені необхідна єдність між цими двома відомствами", – підкреслив він.

Конфлікт Федорова та Сирського

Раніше Михайло Федоров заявив, що згоден повернутися лише на посаду міністра оборони. Він зазначив, що його не цікавить посада чи статус, а важлива можливість реально впливати на результат і наближати перемогу України.

Водночас Bloomberg писав, що дві "України" – Сирський і Федоров – мають співпрацювати, якщо хочуть випереджати РФ. На думку Федорова, Сирський відкидає саме асиметричну війну, без якої Україна може лише програти.

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