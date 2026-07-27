Зеленський хоче побудувати великий завод з виробництва дронів у Британії

Він має намір укласти з Великою Британією угоду щодо дронів.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що тісні відносини між Україною та Великою Британією збережуться за нового прем’єра Енді Бернема, і має намір укласти з Великою Британією угоду щодо дронів. Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту Sky News.

"Я хочу побудувати у Великій Британії великий завод з виробництва дронів, запропонувати нові технології та поділитися ними з нашими партнерами. Звісно, ми готові поділитися всім своїм досвідом із Великою Британією, і я сподіваюся, що Велика Британія вчинить так само", – сказав він.

Він також висловив подяку британському уряду за допомогу та навчання, надані Україні з початку війни, особливо щодо ведення війни з використанням безпілотників та захисту від повітряних атак, заявивши, що хоче "відкрити нову сторінку в історії наших країн".

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Він також розповів, що розмовляв із Бернемом по телефону після його призначення прем’єром, і це була "хороша розмова", хоч сторони й не обговорювали важливих питань.

"У мене була телефонна розмова, дуже хороша телефонна розмова з новим прем’єр-міністром; я привітав його. Ми поговорили про деякі основні речі, теж без подробиць, бо я розумію, що це означає, коли ти щойно став лідером; тобі всі будуть дзвонити", – зазначив він.

Україна та Велика Британія

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Великої Британії оголосило про плани витратити до 400 мільйонів фунтів стерлінгів на нові безпілотні літальні апарати AR5, які довели свою ефективність в Україні.

Також нагадаємо, що новий прем’єр Великої Британії Енді Бернем у своїй першій промові з Даунінг-стріт заявив, що в першу чергу він зателефонує президентам України та США Володимиру Зеленському й Дональду Трампу.

"Я дуже чітко скажу президенту Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер", – сказав Бернем.

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