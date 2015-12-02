У НАТО попередили про загрозу поновлення застосування сили на Донбасі

Про це заявив генеральний секретар альянсу Йєнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО, що проходить в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми зустрічаємося сьогодні, щоб знову підтвердити наші тверді зобов'язання Україні та підтримку мирного та дипломатичного врегулюванню конфлікту. Був деякий прогрес у виконанні Мінських домовленостей, але ситуація ще залишається крихкою. Росія не виводить (з Донбасу) ані свої підрозділи, ані озброєння, а незаконні групи сепаратистів все ще не роззброєні.

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Україна ще не повністю контролює свій кордон. Кількість випадків порушення режиму припинення вогню нещодавно збільшилася, тому ми бачимо реальну загрозу відновлення застосування сили", - заявив генсек НАТО.

У зв'язку з цим Столтенберг наголосив на необхідності "терміново" виконати Мінські домовленості у повному обсязі.

"НАТО підтримує Україну політично та практично, включаючи заснування трастових фондів, щоб Україна могла краще захистити себе та посилити реформи своїх інституцій. Ми заохочуємо Україну продовжувати йти шляхом реформ. Тривалий прогрес є життєво необхідним для сильної демократії, стабільності та процвітання", - наголосив він.