Бойовики атакували українських військових у районі Авдіївки - штаб АТО

З 18 години вчорашнього дня і до ранку терористи продовжили вести неприцільні обстріли наших позицій на Донецькому та Артемівському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї вели вогонь у напрямку Березового, Новгородського, Опитного, Пісків та Мар’їнки. З гранатометів – по Луганському та Зайцевому", - йдеться у повідомленні.

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5 разів бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Широкиному, Новгородському та Гранітному. З використанням 82-мм мінометів - по самому населеному пункту Гранітне.

Зазначається, що о 19.10 до українського опорного пункту в районі Авдіївки з напрямку Ясинуватої наблизилася група терористів у кількості 20 осіб, яка почала стрільбу по позиціях сил АТО. Українські військові негайно відкрили вогонь у відповідь. Бій тривав близько 20 хвилин, після чого бойовики, забравши своїх 200-х та 300-х, змушені були тікати з поля бою.