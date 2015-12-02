Купрій: Генпрокуратура дала змогу втекти одному зі злочинців часів Майдану

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, один з лідерів УКРОПу Віталій Купрій.

Він нагадав, що Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальній справі про видачу зі складів Міністерства внутрішніх справ 600 одиниць автоматичної зброї та понад 160 тисяч патронів до неї для використання проти учасників Євромайдану. Трьом колишнім працівникам головного управління МВС у місті Києві та одній цивільній особі інкримінуються злочини, передбачені кількома статтями Кримінального кодексу.

За версією ГПУ, координацією і фінансуванням «тітушок» за часів Євромайдану займалися тодішній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, а також люди з його оточення – заступник міністра Віктор Ратушняк та начальник департаменту ресурсного забезпечення Павло Зинов.

«Якимось дивним чином з поля зору правоохоронців зник колишній в. о. начальника міліції Києва Валерій Мазан. Тобто слідчі ГПУ вважають, що він абсолютно непричетний до дій своїх підлеглих, а вказівки київським міліціонерам надавав безпосередньо Захарченко. Абсурд!» – написав Віталій Купрій у соцмережі.

Нардеп стверджує, що слідчі свідомо виключили Валерія Мазана зі складу фігурантів справи. «Справа сфальшована за вказівкою вищого керівництва ГПУ, – заявив він. – Я знаю Валерія Мазана особисто, оскільки він тривалий час очолював кримінальну міліцію Дніпропетровської області та покривав злочинців, які здійснювали замахи на мене у 2011-12 роках. Саме Мазан надавав злочинні накази переслідувати активістів Євромайдану. Саме Мазан під час подій Революції гідності замовив побиття журналістки Тетяни Чорновол кримінальному авторитету Нетрику. Про ці обставини я знаю безпосередньо від одного з учасників злочину, який переховується зараз на території Росії», – повідомив політик.

За словами Віталія Купрія, він неодноразово повідомляв правоохоронцям про цього «перевертня в погонах», але ніхто і не думає притягувати його до відповідальності. «Більш того, йому дали втекти з України, вочевидь, отримавши за це немалу винагороду. На жаль, нічого в країні так і не змінилося», – обурений нардеп.