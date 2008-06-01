У Києві новий мер

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Київським міським головою.

Відповідна постанова ТВК «Про реєстрацію Київського міського голови» від 31 травня розміщена на офіційному веб-порталі київської влади.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було зареєстровано мером після того, як він подав до ТВК 31 травня заяву про відмову від мандата депутата Київської міської ради, до якої він був обраний за списком Блоку Черновецького.

ТВК розглянула цю заяву і визнала Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО таким, що відмовився від мандата депутата Київської міської ради.

Як повідомлялося, КМТВК 30 травня офіційно оголосила Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переможцем на дострокових виборах мера Києва, що пройшли 25 травня. За нього проголосували 431 тис. 561 киянин. Явка виборців становила 53,39%.