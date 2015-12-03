Керрі підтвердив непорушну позицію США щодо санкцій проти Росії
18:08, 03 грудня 2015Політика
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Державний секретар США Джон Керрі підтвердив незмінну позицію США щодо необхідності збереження санкцій проти Росії до повної імплементації Мінських домовленостей.
Керрі поговорив з Порошенком телефоном / Фото УНІАН
Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка з державним секретарем США Джоном Керрі, повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.
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Крім того, Порошенко висловив співчуття американському народу у зв'язку із загибеллю людей унаслідок стрілянини в місті Сан-Бернардіно (Каліфорнія).
Раніше сьогодні секретар Державного департаменту США Джон Керрі запевнив міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, що міжнародні санкції проти Російської Федерації будуть діяти до повного виконання Мінських угод.
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