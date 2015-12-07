На засіданні фракції БПП знову стався конфлікт

Про це розповіли депутати фракції, передає "Українська правда".

За словами співрозмовників, основною причиною конфлікту стало інтерв'ю Єгора Фірсова виданню "Главком", де він сказав, що йому соромно сидіти за одним столом з Сергієм Березенком, і звинуватив Ігоря Кононенка в корупції.

Зокрема, свої претензії до депутата висловили Іван Мельничук, Олексій Гончаренко, Юрій Луценко та Юрій Третьяков.

Як розповідає один з депутатів, Мельничук попросив, щоб Фірсов вибачився за свої заяви, на що нардеп відмовив.

Далі цим фактом обурився Олексій Гончаренко, який також захотів вибачень з боку Фірсова.

Луценко у свою чергу закликав, щоб Фірсов не робив гучних заяв, а звернувся до правохоронних органів.

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"Фірсов тоді йому сказав на кшталт, що антикорупційний комітет вже подав заяву до ГПУ щодо Кононенка, але воно нічого не розслідується. Луценко відповів, що йому треба вчити матчасть, бо заяви треба подавати до НАБУ", - розповів співрозмовник УП.

За словами депутата, Фірсов сказав, що звернеться до антикорупційного бюро, однак запитав Луценка, що йому робити, якщо за три місяці не буде результатів.

"Луценко був дуже злим", - зазначає ще один співрозмовник.

Як розповідає депутат, перепалка також сталася між Луценком та Мустафою Найємом.

Найєм зауважив, що схеми й справді мають місце і цим треба займатися.

Згодом Луценко в гніві залишив фракцію, після чого слово взяв Віктор Король, який впродовж 10 хвилин фактично мирив фракцію.

Закінчував засідання фракції вже Ігор Кононенко, який спростовував звинувачення у його бік.

Серед іншого депутати обурювалися, що їм невідома майбутня структура Кабміну.

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Також деякі депутати обурювалися заявами Михаїла Саакашвілі про корупцію в Україні.

"Він губернатор чи громадський діяч?!" - переказав обурення депутатів співрозмовник УП.

Нагадаємо, 23 листопада на засіданні фракції «БПП» стався конфлікт: депутати звинувачували керівництво фракції в корупції та організації інформаційних провокацій.