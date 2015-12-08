У "Народному фронті" заявили, що висновки з виступу Байдена повинні зробити усі

На цьому наголосив голова фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

«Найголовніше - Байден завірив нас, що США будуть підтримувати Україну у всьому. Вони будуть підтримувати накладення санкцій, поки не буде повернуто Крим, поки не будуть виконані умови Мінських угод», - зазначив Бурбак.

«По друге, є ще один фронт - боротьба з раковою пухлиною – корупцією. Весь світ дивиться на нас і ми не маємо права змарнувати той шанс, який отримала Україна після Революції Гідності» - наголосив Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що у своєму виступі віце-президент США наголосив на виконанні вимог МВФ, зазначивши, що під Меморандумом з Міжнародним валютним фондом стоять підписи як президента України, так і прем’єр-міністра.

«Не треба розхитувати човен, в якому ми всі пливемо, не можна ставити під загрозу існування нашої держави. Треба об’єднатися і піти на компроміс один одному. Підтримати податкову реформу, яку запропонував Уряд, яка погоджена з МВФ і де виконана вимога щодо не перевищення дефіциту бюджету у 3 ,7 %. Разом приймати бюджет держави», - підкреслив Голова фракції.