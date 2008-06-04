Яценюк пропонує Ющенку та Тимошенко план-2008

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК направив лист-звернення до Президента України, прем`єр-міністра та керівників депутатських фракцій парламенту з пропозицією спільної розробки Плану дій «Україна-2008».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови Верховної Ради Андрій ЖИГУЛІН.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, цей документ має стати першочерговим до кінця 2008-го року і невідкладним для виконання всіма гілками влади в межах їх Конституційних повноважень, зазначив прес-секретар спікера, додавши, що вперше цю ініціативу керівник українського парламенту оголосив під час Погоджувальної ради в понеділок. За словами А.ЯЦЕНЮКА головна мета запропонованого ним Плану дій - «…. відійти від політичної ситуації, яка сьогодні присутня і перейти виключно в прагматичне русло».

Зокрема, у листі голови Верховної Ради зазначається, що «політичне протистояння у верхніх ешелонах влади вийшло за межі здорової конкуренції і викликає все більше занепокоєння, оскільки згубно позначається не тільки на політичній, але й на економічній та соціальній ситуації в країні». Все це, вважає А.ЯЦЕНЮК, містить у собі небезпеку розбалансування у системі державного управління. Тому в своєму зверненні голова Верховної Ради запрошує до розробки Плану дій «Україна 2008» всі без виключення гілки влади.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, головними складовими цього Плану мають стати: економічні реформи, перетворення в соціальній сфері, реформування судової та системи правоохоронних органів, а також, що вбачається не менш важливим з багатьох міркувань, чіткий план заходів, спрямованих на забезпечення належної підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

«Водночас, на мій погляд, цей План дій, що надасть йому реальну перспективу втілення в життя, має бути позбавлений контраверсійних заходів, таких, що роз’єднують, поляризують суспільство, неоднозначно сприймаються саме на цьому історичному етапі розвитку й не сприяють залагодженню ситуації в державі», - додав керівник українського парламенту.

Згадані заходи мають стати спільною основою для прийняття відповідних рішень Президентом України, Урядом і Верховною Радою України. Затвердження такого Плану дій має відбутися українським парламентом, рішення якого є обов’язковим до виконання.

«Глибоко переконаний, що спроможність усіх відповідальних політиків піднятися вище розбіжностей і особистих непорозумінь заради спільної мети, має об’єднати усіх на прикладі реалізації Плану дій «Україна-2008». Саме це дозволить країні достойно вийти із складної ситуації сьогодення й стане певним кроком у майбутнє», - зазначив голова Верховної Ради.