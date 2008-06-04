Проданчук став "стрілочником" не через вакцину, а через Ющенка?

Усю відповідальність за проведення вакцинації населення в Україні повинен нести міністр охорони здоров`я Василь Князевич. Так вважає науковий експерт Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, екс-заступник міністра охорони здоров’я України Валерій Івасюк.

В ексклюзивному інтерв`ю УНІАН експерт зазначив: "Якби не померла дитина, так би ніхто й не підняв питання, навіщо ця вакцинація взагалі. Хто у нас знає, скільки українців постраждало від фальсифікованих ліків низької якості, що їх закуповує МОЗ?

У цій ситуації засвідчено повну деградацію національної системи охорони здоров’я, якою ми послуговуємося щодня".

Коментуючи затримання заступника міністра - головного санітарного лікаря України Юрія Проданчука, Валерій Івасюк сказав: "Щодо арешту Юрія Проданчука - то й лідери політичних фракцій вже вголос заявляють, що арешт Проданчука пов’язаний з його причетністю до первинної експертизи отруєння Ющенка (Юрій Георгійович очолював Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя, який давав експертну оцінку щодо отруєння Президента). Проданчук є носієм інформації, яка може підтвердити або спростувати заяву Жванії. Арешт позбавив Проданчука можливої участі у пошуку істини. Порадив би Проданчуку бути чесним і не мовчати. І не брати на себе чужу відповідальність, це також злочин, бо винуватці продовжуватимуть свою справу".

"Скандал з вакцинацією - це просто привід. Проданчук причетний до вакцинального скандалу чисто ситуативно і штучно. Усю відповідальність, згідно з чинним законодавством, несе міністр. Одноосібно і персонально", - вважає експерт.

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