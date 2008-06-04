Третьяков закликає Портнова і Жванію взяти самовідвід

Народний депутат від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ закликає кандидатів на посаду голів Фонду державного майна, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення і віце-прем`єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу відкликати свої кандидатури для зняття напруженості між політичними силами, що входять у коаліцію, і в ім`я її єдності.

Такий вихід із ситуації, що склалася, навколо кадрових призначень О.ТРЕТЬЯКОВ виклав в інтерв`ю журналістам у кулуарах парламенту, передає "Главред".

За словами депутата, кадрові питання, які віднедавна стали каменем спотикання всередині коаліції, необхідно зняти з порядку денного парламенту до проведення додаткових консультацій у фракціях Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України - Народної самооборони», а потім винести на загальні збори коаліції.

«Вважаю, що резонно було б розпочати обговорення можливих кандидатур з чистого листа. Тим паче, що деякі з нинішніх претендентів вже самі не раз заявляли про готовність узяти самовідвід, щоб не розпалювати ситуацію всередині коаліції і виключити питання, які є конфліктними всередині коаліції», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомлялося, на посаду голови ФДМУ попередньо розглядалася кандидатура Андрія ПОРТНОВА, на посаду віце-прем`єр-міністра з питань ПЕК - Віталія ГАЙДУКА, на посаду голови Антимонопольного комітету - Давида ЖВАНІЇ, на посаду голови Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення - Ігоря КУРУСА.

Раніше депутати від НУ-НС заявляли, що в них є деякі питання до кандидатів на ці посади.